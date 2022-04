Ce mai respirăm pe străzile Iaşului: praf şi iarăşi praf Raportul preliminar pe 2021 al Agentiei de Protectie a Mediului noteaza ca nu au existat depasiri ale limitelor admise in cazul altor indicatori de poluare. Cea mai poluata zona din Iasi, dintre cele sase monitorizate de statiile de masurare a calitatii aerului, ramane Bosia-Ungheni. Potrivit raportului pe anul trecut prezentat ieri de cei de la Agentia de Protectie a Mediului in Colegiul Prefectural, aici au fost 80 de depasiri ale concentratiei de praf in aer – respectiv ale acelor particule PM 10 (cu diametrul mai mic de 10 microni). In Podul de Piatra, doar 42 de probe au depasit limita… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

