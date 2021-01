Ce licee din Craiova și județ vor avea mai puține clase Numarul mai mic de elevi din clasa a VIII-a din acest an a determinat și o scadere brusca a numarului de clase a IX-a. In Consiliul de Administrație de la ISJ Dolj de marți au fost taiate mai multe clase de invațamant teoretic și vocațional. Taierile au fost operate incluisv din oferta colegiilor craiovene. In anul școlar urmator vor fi cu 1.213 elevi mai puțin in clasa a IX-a. In consecința, chiar și dupa reducerea efectivelor de elevi la tehnologic și profesional la 24 și la teoretic la 26, la nivelul județului Dolj a fost nevoie de o ajustare serioasa a planului de școlarizare. In urma ședinței… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

