Ce le-a transmis Eugen Orlando Teodorovici dușmanilor din politică Fostul ministru al Finanțelor ii amenința pe “cei care NU ii vor binele”, ca are ce spune. El a postat un mesaj video pe pagina sa de Facebook, dupa vizita la DNA, unde a fost sa asculte convorbirile inregistrare intr-un dosar din 2013, la care a primit inștiințare de clasare. „Pentru cei care au fost […] The post Ce le-a transmis Eugen Orlando Teodorovici dușmanilor din politica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua fotografie, postata tot de fostul consilier al ministrului muncii, Cristian Vasilcoiu, pe contul de Facebook, il infațișeaza pe Ludovic Orban fumand… chiar in sala in care se țin ședințele Guvernului. „Din categoria invațamintele premierului Orban catre popor, azi lecția Reguli de igiena: se…

- Un tanar din Alba a fost retinut de politisti dupa ce a publicat pe internet un videoclip in care arata cum schingiuie o pisica, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Potrivit IPJ Alba, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au…

- Ministrul Sportului, Ionut Stroe, a fost in centrul unui moment epic in direct la PRO X, titreaza ziarele sportive. Insa demnitarul a facut mai mult decat sa scape din greșeala camera mai jos de brau. El a postat transmisiunea pe contul sau de Facebook. Ministrul a revenit mai tarziu cu explicații și…

- Administrația Prezidențiala a anunțat miercuri, intr-un punct de vedere transmis G4Media.ro, ca președintele Iohannis considera ”profund politica” sancțiunea primita de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru declarațiile despre maghiari, anunțand ca va contesta amenda de…

- Eliberat condiționat in urma cu cateva zile, Sorin Ovidiu Vintu a și postat pe Facebook o inregistrare video in care critica dur masurile de carantina și iși indeamna urmaritorii sa iși decida singuri soarta. Omul de afaceri ii avertizeaza pe oameni ca in curand vor ramane fara mancare și se intreaba…

- Din cauza masurilor de prevenire a extinderii pandemiei de Sars-Cov 2, prin care se interzic adunarile, in mai multe regiuni din Italia, inmormantarile se transmit acum live pe paginile de Facebook ale parohiilor. Familiile și prietenii victimelor noului coronavirus pot intra pe aceste pagini pentru…

- Realizatorul emisiunii In gura presei, de la Antena 3, Mircea Badea, anunța, pe pagina sa de Facebook, ca este vizat de un dosar penal pentru o presupusa fapta din 4 iulie 2018. Polițiștii Secției 6 din Capitala s-au gandit, probabil, ca, neavand cazuri de infracțiuni derivate din epidemia de coronavirus,…

- Realizatorul emisiunii In gura presei, de la Antena 3, Mircea Badea, anunța, pe pagina sa de Facebook, ca este vizat de un dosar penal pentru o presupusa fapta din 4 iulie 2018. ”Tocmai am primit aceste acte. Iata datele: 4.07.2018 se petrece “presupusa fapta”. 21.10.2019 incepe urmarirea penala in…