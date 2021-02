Stiri pe aceeasi tema

- Incantat de revederea cu nepoțica lui, Speak le-a dezvaluit fanilor de pe rețelele de socializare cum crede ca va fi el in ipostaza de tata. Artistul a facut o serie de marturisiri, care i-au pus pe ganduri de interneuți.

- Cu doar cateva luni mare ii era bucuria Ștefaniei, iubita lui Speak, dupa ce a obținut permisul de conducere, dar iata ca de data aceasta a facut un anunț care a luat pe toata lumea prin surprindere. A ramas vedeta fara acesta?

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sustinut luni ca ruptura dintre Rusia si Uniunea Europeana a inceput cu multi ani in urma, mai precis odata cu revolutia din Ucraina in urma careia a fost inlaturat de la putere presedintele Viktor Ianukovici, ruptura amplificata apoi in opinia sa de sistarea…

- Ștefania, frumoasa iubita a lui Speak, a facut senzație cu cea mai indrazneața fotografie din ultima perioada. Poza a adunat instant numeroase aprecieri din partea urmaritorilor sai de pe Instagram.

- Speak a luat prin surprindere pe toata lumea, dupa ce s-a afișat complet chel pe rețelele de socializare! Printre sutele de fani s-a numarat și partenera lui de viața, Ștefania, care a avut o reacție publica la vederea ipostazei uluitoare. Iata ce i-a transmis celebra „Libelula” iubitului ei!

- Speak a izbucnit, adresand un mesaj dur carcotașilor, dupa ce presa a scris ca el și Ștefania s-ar fi desparțit. „V-ați tripat pe inelul ala…” Speak, despre absența inelului de logodna de pe mana Ștefaniei. Remarca publicului nu are legatura cu desparțirea Speak și Ștefania formeaza un cuplu de mai…

- Speak și Ștefania formeaza in momentul de fața unul dintre cele mai frumoase și indragite cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi sunt impreuna de mai bine de trei ani și s-au logodit in cadrul competiției Asia Express . Cerera in casatorie a fost una de-a dreptul emoționanta și totul s-a intamplat…

- Ștefania, frumoasa iubita a lui Speak de la „Asia Express”, și-a uimit fanii cu o apariție extrem de indrazneața. Bruneta s-a pozat fara sutien și reacția internauților a fost una pe masura.