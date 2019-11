Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a oferit prima reacție, dupa ce Rareș Bogdan a afirmat ca Direcția Naționala Anticorupție ar trebui sa o ancheteze pentru ca ar fi devalizat visteria Romaniei. Candidatul PSD la alegerile prezidențiale i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa iasa public și sa spuna de unde are Rareș…

- Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a sustinut joi ca seful statului, Klaus Iohannis, doreste un "monopol de putere", este un presedinte "dictator", care vrea sa conduca Guvernul si Parlamentul si care isi ameninta contracandidatii cu procurorii, prin intermediari. "L-am vazut cu totii…

- Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a avut joi seara o iesire dura dupa ce prim-vicepresedintele PNL a trimis-o pe aceasta la o dezbatere cu procurorii:L-am vazut cu totii pe Rares Bogdan, portavocea lui Klaus Iohannis, amenintandu-ma cu procurorii. Ce sa inteleg? Ca am indraznit…

- ​​Klaus Iohannis și staff-ul sau de campanie au transmis clar ca prezidențiabilul PNL nu va participa la nicio dezbatere electorala nici in cel de al doilea tur de scrutin. Iohannis are pe masa invitații pentru o dezbatere cu Viorica Dancila, dar spune ca "o confruntare nu isi are rostul și nu ar aduce…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, marți, in contextul in care Klaus Iohannis a refuzat sa participe la o dezbatere electorala cu Viorica Dancila, ca șeful statului „a avut o atitudine nepoliticoasa in permanența” cu candidatul PSD la prezidențiale. Motiv pentru care Buzatu este de parere…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a prezentat, pe Facebook, motivele din spatele deciziei staff-ului de campanie al presedintelui ca acesta sa nu mearga in niciun fel de dezbatere cu Viorica Dancila, in campania pentru turul doi la prezidentiale. "Este foarte bine ca președintele Romaniei nu participa…

- EuropaFM organizeaza in seara asta de la 20.30 o dezbatere electorala cu toti candidatii la prezidentiale. Postul radio afirma ca a transmis invitatii catre Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Dan Barna, Mircea Diaconu, Theodor Paleologu si Kelemen Hunor si ca emisiunea va avea loc indiferent de cine vine.

- Candidatul USR-PLUS la președinție, Dan Barna, a fost prezent joi in județul Alba și a susținut o conferința de presa. Acesta a anunțat ca și-a invitat contracandidații principali la o dezbatere fața in fața insa atat Klaus Iohannis cat și Viorica Dancila refuza. Principalele declarații ale lui Dan…