Ce înseamnă Nașterea Domnului, sărbătoarea de Crăciun De Craciun se sarbatorește nasterea Domnului, primul praznic imparatesc in ordinea cronologica a vietii Mantuitorului, ziua stabilita de Biserica fiind 25 decembrie. Despre nasterea lui Iisus Hristos vestesc cei patru Sfinti Evanghelisti, iar relatarile lor se completeaza prezentand diferite aspecte ale acestui eveniment, al venirii Fiului lui Dumnezeu pe pamant. Cu privire la toti cei patru Evanghelisti, fiecare dintre ei arata un intreg desavarsit, dar in aceeasi masura, se intregesc unul pe celalalt, tot asa cum o stea intregeste o alta, tot asa cum vara intregeste primavara, si iarna, toamna,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

