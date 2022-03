Ce impact a avut semnatura electronica în mediul de business? (P) Semnatura electronica este prezenta in transformarea digitala a ultimilor ani, fiind o functionalitate tot mai raspandita in mediul de business. Solutia software complexa True HR iti ofera varianta de a semna digital documente interne, pentru optimizarea fluxului de lucru al organizatiei tale. Distantarea sociala si desfasurarea activitatii profesionale in sistem remote au facut necesara semnatura electronica pentru companii. Aceasta a devenit o componenta esentiala in eficientizarea proceselor de resurse umane si nu numai, schimband complet modul in care documentele sunt semnate si trimise intre… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este acuzata ca folosește bombe cu fragmentare in razboiul din Ucraina, iar invinuirea este lansata de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dar și de catre organizatia neguvernamentala Human Rights Watch (HRW). Secretarul general al NATO a afirmat ca Rusia „incalca legislatia internationala”…

- Mediul virtual a devenit in ultimii ani gazda multor activitati, printre care si a desfasurarii programelor de cursuri de engleza online. Avand in vedere ca internetul tinde sa cuprinda rapid din ce in ce mai multe domenii, educatia nu este exclusa din aceste etape ale evolutiei si se alatura pionierilor…

- Despre ce este semnatura electronica, ce riscuri presupune, care documente se pot semna cu ajutorul ei și care nu, cat costa. Acestea sunt doar o parte din intrebarile ale caror raspunsuri le-am clarificat cu ajutorul Antoanetei Curteanu, Vicepresedinte Executiv al diviziei Retail UniCredit Bank și…

- Mai e doar o saptamana! Fara hartii la Fisc. Firmele, asociațiile și persoanele fizice autorizate vor fi obligate, incepand cu 1 martie 2022, sa interacționeze cu Administrația Fiscala exclusiv online, in urma unor modificari la Codul de procedura fiscala aprobate de Guvern anul trecut. Astfel, declarațiile,…

- Firmele, asociațiile și persoanele fizice autorizate vor fi obligate, incepand cu 1 martie 2022, sa interacționeze cu Administrația Fiscala exclusiv online, in urma unor modificari la codul de procedura fiscala aprobate de Guvern anul trecut. Declarațiile, cererile sau inscrisurile vor putea fi transmise…

- In urma unei sesizari din spatiul public, o echipa de control a Comisariatului Judetean Pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Cluj a verificat, conform competentelor, respectarea prevederilor legale la prestatorul de servicii SC Teleschi SRL (partia Feleacu).Potrivit sursei citate, comisarii clujeni…

- Nimic nu e mai reconfortant decat imaginea unei cazi imense in care sa te reculegi dupa o zi aglomerata. Din nefericire, nu toata lumea iși permite un spațiu suficient care sa satisfaca astfel de capricii. Cele mai multe bai din apartamentele standard sunt limitate la 5 mp. Dimensiunile reduse la care…

- Referitor la introducerea contributiei pentru asigurarile de sanatate pentru pensiile care depasesc 4.000 de lei, doar pentru ceea ce depaseste acest nivel, ministrul a spus ca ”este vorba si de acele pensii despre care, in mediul public, se discuta in mediul public, cu caracter special, sau pensii…