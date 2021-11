Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat, duminica seara, ca si-ar dori sa candideze pentru un nou mandat de primar general al Capitalei la viitoarele alegeri locale, iar in ceea ce priveste o eventuala nominalizare a sa ca ministru al muncii, considera ca are colegi mult mai bine pregatiti pentru preluarea…

- Gabriela Firea catalogheaza drept „speculații” informațiile care o dau parte a viitorului guvern la Interne sau la Munca. Senatoarea PSD afirma ca nu-și dorește asemenea funcții, obiectivul ei fiind un nou mandat de primar general, dar va vedea daca va lua o asemenea decizie in urma discuțiilor din…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a afirmat, luni seara, ca este nevoie de negocieri care sa duca la gasirea unei solutii, care, chiar daca va fi tranzitorie, sa asigure o larga majoritate in Parlament pentru investirea unui Guvern. Rafila a afirmat ca nu face speculatii cu privire la o potentiala propunere…

- Gabriela Firea, prim-vicepreședinte PSD, afirma ca social-democrații sunt pregatiți de guvernare, cu programe și oameni, insa se declara convinsa ca nu va fi cazul sa preia fraiele țarii in perioada urmatoare. Senatoarea afirma ca scandalul din ultima luna „a fost un razboi in coaliție”, iar retornica…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, deplange situația in care a ajuns Bucureștiul și arata faptul ca in doar un an de zile orașul a ajuns sa se confrunte cu probleme foarte grave. Firea susține ca ”incep sa cred ca a fost un plan bine ticluit undeva...”. ”Un an de la cea mai mare minciuna…

- Presedintele PNL Timis, Alin Nica, sustinator al lui Florin Citu, este propunerea echipei premierului pe o functie de vicepresedinte al partidului pe domeniul Transporturi. Senatoarea de Timis, Alina Gorghiu, este o alta propunere a „echipei castigatoare” pentru o functie de vicepresedinte, pe un domeniu…

- Chiar daca nu știi ce inseamna fondul de rulment, cu siguranta ți-a ramas in memorie alaturarea termenilor. Fie ca ai un apartament, fie ca locuiești in chirie, acest fond este inclus in plata intreținerii și este achitat de fiecare proprietar in parte.Ziare.com iti explica in cadrul rubricii…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea cere Guvernului sa renuțe a ideea potrivit careia elevii nevaccinați ar urma obligatoriu cursurile online, in cazul in care apar cazuri de COVID intr-o clasa: „O astfel de abordare e profund discriminatorie și incalca dreptul fundamental la educație”.…