Ce frumoase sunt fiicele Ritei Mureșan! Creatoarea de modă se mândrește cu ele In 1993, la doar 20 de ani, creatoarea de moda Rita Mureșan devenea Miss Romania. Timp de 13 ani, fostul model a fost casatorit cu Nelu Mureșan. Rita și Nelu au divorțat in anul 2007. Din casnicia lor au rezultat doua fiice, Gloria (20 de ani) și Rebeca (23 de ani). Pe timpul pandemiei, Gloria a locuit cu Rita timp de 7 luni, iar Rebeca timp de 2. Acum, Gloria se afla la studii in Anglia, iar Rebeca lucreaza in New York. Ce frumoase sunt fiicele Ritei Mureșan! Creatoarea de moda se mandrește cu ele „Ce poate sa vrea o mama [mai mult] decat sa aiba copiii sanatoși și fericiți? Ce poate sa vrea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

