Stiri pe aceeasi tema

- Diana Dumitrescu este una dintre cele mai apreciate actrițe din Romania. Nu este pentru prima data cand Diana apeleaza la sfaturile unui hair stylist, dar de aceasta data schimbarea i-a șocat pe fani.

- Marcela Fota și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor „Acces Direct” și a facut dezvaluiri despre cel de-al doilea copil. In același timp, frumoasa artista și-a prezentat casa de basm, decorata cu lalele, in care locuiește alaturi de fiul și de soțul ei.

- Silviu și Lili Sandu au devenit recent parinții unui baiețel perfect sanatos. Cei doi traiesc cea mai frumoasa perioada și nu exclud posibilitatea de a mai avea și un al doilea copil. Recent, Silviu a fost invitat in platoul emisiunii TV La maruța, unde a vorbit despre cum s-a schimbat viața lor de…

- Chiara Ferragni (33 de ani) este insarcinata cu cel de-al doilea copil al ei. Tanara a facut anunțul emoționant pe contul personal de Instagram. Chiara Ferragni este insarcinata cu al doilea copil „Familia noastra se marește. Leo o sa adore sa fie fratele mai mare”, a scris Chiara in mediul online,…

- Adelina Pestrițu și-a surprins din nou fanii printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Bruneta a publicat pe pagina sa de Instagram o fotografie in care iși ține in brațe fina cea mica, Elisabeth, care a implinit recent 1 an. In dreptul fotografiei, Adelina a scris o urare pentru micuța și…

- Pe Feli o știe toata Romania, este una dintre cele mai apreciate cantarețe din muzica autohtona, și a cucerit publicul cu baladele și cu vocea sa melodioasa. Recent, Feli le-a prezentat-o fanilor și pe mama sa, Suzana. Asemanarea dintre ele doua este izbitoare.

- Delia Matache a reușit sa iși uimeasca din nou fanii de pe rețeaua de socializare. Prietenii virtuali au remarcat un detaliu foarte important intr-o fotografie postata de curand de celebra cantareața. Delia Matache i-a uimit pe toți. Ce detaliu au observat fanii in ultima poza, chiar pe canapea Delia…

- Simona Halep joaca in turul 2 al turneului WTA International, un meci complicat cu Barbora Krejcikova. In fața jucatoarei de pe locul 118 mondial, romanca a facut un prim set foarte slab. In startul manșei secunde, jocul Simonei a fost solid, chiar genial pe alocuri. Diferența de clasa dintre cele doua…