Ce farmacii sunt deschise non-stop de Revelion 2023? In numai cateva ore, romanii vor marca noaptea dintre ani. Nu puține sunt cazurile in care urgențele medicale pot aparea. In acest caz, iata care sunt farmaciile deschise de Revelion, in București. Unele farmacii vor avea program non-stop, astfel incat persoanele care au nevoie urgenta de produse farmaceutice sa aiba acces la acestea. Iata care sunt farmaciile deschise la orice ora: Farmacii deschise de Revelion 2023 Sectorul 1 • Farmacia Help Ne t – Bd. Ion Mihalache, nr. 92; • Farmacia Help Net – Str. Radu Beller, nr. 3-7; • Farmacia Dona – Str. Pajurei, nr. 7; • Farmacia Dona – Bulevardul Magheru,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intre 19 și 27 decembrie, in țara noastra au fost confirmate 280 de noi cazuri de rujeola și doua decese: un bebeluș de șapte luni și un adult de 35 de ani, nevaccinat, cu mielom multiplu. Astfel, potrivit datelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in ultima saptamana, au fost raportate 445 de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, potrivit Agerpres. Conform INSP, daca pana la data de 10 decembrie (1 ianuarie – 10 decembrie 2023) fusesera notificate 2.010 cazuri confirmate cu rujeola in…

- Chiriile au crescut cu peste 10% in marile orașe din Romania, in acest an. București, Cluj-Napoca și Brașov sunt cele mai scumpe orașe, iar Iași și Timișoara sunt la polul opus. Apartamentele cu trei camere au fost in centrul atenției, semnaland un intere

- "Avem legea pensiilor astazi, avem multe amendamente depuse, avem o chestiune pur propagandistica, care nu se va aplica niciodata, 40% marirea pensiilor. Niciodata, ei pregatesc probabil ruperea coalitiei, sa dea vina unii pe altii ca de ce nu s-a putut. Foarte bine, putem sa iesim sa spunem 60% marirea…

- Ieri dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Cluj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au pus in executare 46 de mandate de percheziție domiciliara, la sediile unor persoane juridice din județele Cluj, Bistrița-Nasaud,…

- Luni dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Cluj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au pus in executare 46 de mandate de percheziție domiciliara, la sediile unor persoane juridice din județele Cluj, Bistrița-Nasaud,…

- Femeia de 60 de ani care, ieri dimineața, a ajuns in stare grava la spital, dupa un accident halucinant, in zona Unirii din București, a murit. Se plimba pe trotuar cand, de la etajul 5, o alta femeie, in varsta de 43 de ani, a cazut peste ea. Este vorba