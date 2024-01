Stiri pe aceeasi tema

- Fotografia cu familia lui Kate Middleton, realizata inainte de sarbatorile de iarna, a starnit controverse in mediul online. Un detaliu surprinzator i-a uimit pe fanii Familiei Regale britanice. Internauții au ajuns la concluzia ca nu este decat o eroare Photoshop. Foto Kate Middleton, poza de Craciun…

- Este o zi importanta in familia lui Nicole Cherry! Fiica artistei implinește, astazi, doi ani. Anastasia a fost surprinsa cu cadouri și baloane din partea parinților ei in ziua in care iși sarbatorește ziua de naștere. Iata ce mesaj special i-a transmis artista!

- Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, face afirmații șocante legate de procesul fiului Mario, informeaza gsp.ro.Pe 18 octombrie 2023, Mario Iorgulescu a fost condamnat la 13 ani și 8 luni de inchisoare cu executare, pentru comiterea infracțiunii de omor și conducere a unui autovehicul…

- Csilla Godza avea 23 de ani și era originara din Bihor, comuna Balc. Aceasta a plecat la Budapesta pentru studii. Era cunoscuta pentru interpretarile ei la chitara, dar și pentru poeziile emoționante pe care le compunea.Tanara a fost gasita spanzurata in Budapesta, neștiindu-se de ce a recurs la acest…

- Doi frati, cercetati pentru lovirea unui barbat de 30 de ani, fost campion național la box și actual antrenor, au fost retinuti vineri seara, in urma a patru perchezitii efectuate de politisti in municipiul Bistrița si in comuna Sintereag, informeaza Agerpres. Incidentul in care au fost implicati cei…

- In ediția 5 a emisiunii America Express sezonul 6, Iulia Albu a dezvaluit care este, de fapt, meseria ei. Ceilalți concurenți s-au mirat din plin atunci cand au descoperit ce studii are celebrul critic din moda din Romania.

- Situația tulburatoare in La Entrada, oraș hondurian din departamentul Copan, relatata de publicațiile El Heraldo și MegaNoticias. In timp ce familia se stransese la funeralii, Osman Ayala, 15 ani, a sunat-o pe Vilma Fuentes, mama sa: „Alo, mami, sunt aici, la granița. Sunt in viața, nu sunt mort”. Adolescentul…

- Abdesalem Lassoued, teroristul de origine tunisiana care a ucis doi cetațeni suedezi in Belgia, la Bruxelles, in numele Statului Islamic, a avut un pașaport romanesc fals. Constatarea acestui fapt a avut loc cu ocazia arestarii lui Lassoued in 2012, in Suedia. Dezvaluirile vin de la varul lui Lassoued,…