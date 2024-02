Stiri pe aceeasi tema

- Film, dupa moartea cunoscutei cantarețe Anca Pop, care și-a gasit sfarșitul dupa ce a murit inecata in Dunare. Familia artistei, devenita celebra dupa piesa muzicala cu Goran Bregovic, a dezvaluit de ce ancheta decesului vedetei nu s-a finalizat nici dupa cinci ani de la moarte. iata declarațiile exclusive…

- Nuți este cea mai cunoscuta bona din showbiz și face parte din familia Anamariei Prodan de 23 de ani. Intamplarea face astfel incat, inițial, femeia trebuia sa aiba grija de copiii impresarei pentru doua zile, dar intre timp, a devenit omul de incredere al vedetei.

- Scafandri l-au gasit mort pe medicul din Gherla, disparut de doua zile de acasa. Bebe Lumezeanu a plecat la pescuit, iar de sambata nimeni nu a mai reușit sa ia legatura cu el. Familia l-a dat disparut, iar scafandri l-au cautat timp de doua zile in raul Someș. Acesta a fost gasit necat.

- Oana Roman și-a speriat teribil mama. Vedeta vorbește despre momentele de panica prin care a trecut Mioara Roman atunci cand a primit vești eronate despre fiica ei. Ce a facut vedeta și cum a reușit sa iasa din situație.

- Vladuța Lupau se numara printre cele mai apreciate și cunoscute artiste de muzica de petrecere, insa puțini sunt cei care știu faptul ca aceasta a urmat o facultate complet opusa domeniului in care activeaza.

- Este o zi importanta in familia lui Nicole Cherry! Fiica artistei implinește, astazi, doi ani. Anastasia a fost surprinsa cu cadouri și baloane din partea parinților ei in ziua in care iși sarbatorește ziua de naștere. Iata ce mesaj special i-a transmis artista!

- O ruda a soției Lionel Messi a trecut prin momente de panica, fiind jefuita in plina strada. Hoții i-au furat 8 milioane de pesos, aproximativ 20.000 de euro. Agustina Scalia este verișoara Antonelei Rocucuzzo, soția starului de la Inter Miami. Ea a fost jefuita intr-un oraș de langa Rosario, in timp…