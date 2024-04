Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat anunta ca astazi, Sibiu a devenit al 10-lea municipiu cu echipaje de interventie rapida SMURD, pe motociclete, potrivit news.ro ”Astazi, Sibiu a devenit al 10-lea municipiu cu echipaje de interventie rapida SMURD, pe…

- Un barbat a suferit arsuri pe aproape 95% din suprafata corpului, in urma unui incendiu izbucnit vineri intr-un bloc din Onesti, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. ”In urma cu cateva momente, Garda de Interventie a Detasamentului de Pompieri Onesti a fost solicitata sa…

- Ieri, Florin Vasilica a anunțat ca va lua o pauza mai lunga, dupa ce a fost supus unei operații pe creier. Artistul spunea ca este vorba despre o intervenție de hematom cerebral și ca spera sa treaca cu bine și peste aceasta incercare.

- Florin Vasilica, fiul reputatului cantareț de muzica populara Liviu Vasilica, se afla in fața unei batalii medicale dificile. Artistul a fost diagnosticat cu un hematom cerebral, o afecțiune care necesita intervenție chirurgicala imediata. Intr-o postare emoționanta pe rețelele de socializare, Florin…

- Florin Vasilica, fiul cantarețului de muzica populara Liviu Vasilica, trece prin momente foarte dificile. A fost diagnosticat cu hematom cerebral, fiind nevoie de operație. „Astazi (miercuri – nr.) urmeaza sa fiu supus unei operații de hematom cerebral. Sper ca totul va decurge bine și ne vom revedea…

- Ana Pirvulescu, sora Elenei Gheorghe, a trecut prin clipe de panica dupa ce fiul ei s-a inecat. Lui Lucas i-a ramas un os de pește in gat. Sora artistei a spus cum a gestionat aceasta situație.

- Funcționarii care lucreaza in cadrul Serviciului Protecția Copilului și Intervenție in Situații de Urgența din Direcția de Asistența Sociala Botoșani au realizat in anul 2023 mii de anchete sociale.

- Salvamontistii din cadrul serviciului Salvamont al Consiliului Judetean Gorj au intervenit ca resursa de sprijin la solicitarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Gorj, pentru acordarea primului ajutor medical, recuperarea si transportul unei persoane accidentata intr o zona greu…