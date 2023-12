Ce faci cu burta de vită înainte de a o pune în ciorbă. Secretul gospodinelor din Bucovina Ciorba de burta este una dintre cele mai populare mancaruri romanești și foarte gustoasa. Este un preparat pe care gospodinele in pregatesc deseori pentru sarbatorile de iarna. Aflați in randurile urmatoare ce trebuie sa faceți pentru a o pregati ca la carte. Ce trebuie sa faci cu burta de vita inainte de a o pune in ciorba Ciorba de burta este delicioasa și se gasește in meniurile multor restaurante tradiționale. Cu toate acestea, cea mai buna ciorba de burta este cea pe care o pregatim acasa, in bucataria noastra. Pentru un preparat gustos, trebuie sa urmariți anumiți pași. In primul rand, burta… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

