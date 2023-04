Stiri pe aceeasi tema

- Daca ți-a ramas prea mult cozonac dupa Paște și nu vrei sa il arunci, il poți transforma intr-un preparat nou, numai bun pentru desert. Afla din randurile de mai jos rețeta de dulce propusa de chef Horia Varlan.

- Daca pentru sarbatoarea de Paște ați gatit multe feluri de mincare este important sa știți cite zile pot fi pastrate la frigider aceste alimente, fara sa va alegeți cu vreo intoxicație nedorita. Specialistii spun ca alimentele care stau prea mult in frigider ar putea duce la probleme de sanatate serioase.…

- Tradiții mai puțin știute. In ce ordine se ciocnesc ouale de Paște și ce pațește cel care nu ”renunța” la oul spart Tradiții mai puțin știute. In ce ordine se ciocnesc ouale de Paște și ce pațește cel care nu ”renunța” la oul spart De secole, romanii obișnuiesc sa inroșeasca oua de Paște, dar in diferite…

- Oua vopsite natural, de Paște. Cum sa colorezi ouale cu ajutorul alimentelor pe care le ai in casa. Rețete pentru fiecare nuanța Oua vopsite natural de Paște. Cum sa eviți compușii chimici și toxici din vopselele de oua, este o intrebare pe care gospodinele și-o pun in fiecare an. Vopsirea oualor este…

- Inaintea Sarbatorilor Pascale ouale se scumpesc considerabil. Conform specialiștilor, consumul de oua in perioada Sarbatorilor Pascale creste cu aproximativ 50% fata de o luna obisnuita, ceea ce inseamna ca un roman mananca, in medie, aproximativ 30 oua.Fața de anul trecut, cumparam oua cu 35% mai scumpe.…

- Masa tradiționala pentru Sarbatorile Pascale din acest an aduce costuri greu de suportat pentru buzunarul omului de rand. De la carne la verdeturi, toate s-au scumpit. Iata cat am putea plati pentru bunatatile de pe masa de Paste.„Un kilogram de carne cu os, de pui sau de miel, 3 legaturi de ceapa verde,…

- Gospodinele incearca in perioada aceasta a postului de Paște sa gaseasca inlocuitori pentru diverse produse pe care inainte le consumau des. Cei mai pofticioși iși doresc sa aiba pe masa la micul dejun aceleași preparate pe care le mancau inainte de restricțiile alimentare, așa ca nu doresc sa renunțe…