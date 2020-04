Ce face noul coronavirus în organismul celor vindecați Noul coronavirus ar putea ramane in plamanii pacientilor declarați vindecati, care nu mai prezinta simptome, fara sa poata fi depistat prin testele conventionale. Este concluzia unui studiu realizat de un grup de cercetatori chinezi si publicat de revista stiintifica Cell Research, informeaza, joi, agentia EFE, citat de Agerpres. Studiul, elaborat de medici de la Universitatea […] The post Ce face noul coronavirus in organismul celor vindecați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

