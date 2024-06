Consumul de alcool în avion poate dăuna sănătății pe termen lung Intr-un studiu publicat in revista Thorax, cercetatorii au evidențiat pericolele potențiale ale consumului de alcool inainte de a trage un pui de somn in avion. Studiul, condus de Dr. Eva-Maria Elmenhorst de la Institutul DLR de Medicina Aerospațiala din Koln, Germania, a constatat ca amestecul de alcool cu somnul la altitudini mari poate scadea semnificativ […] The post Consumul de alcool in avion poate dauna sanatații pe termen lung appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

