Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a salutat rezultatele alegerilor organizate in aceasta vara in Republica Moldova. El i-a oferit pe basarabeni drept exemplu, in primul sau discurs in fața liderilor lumii. Cea de-a 76-a Adunare Generala a ONU are loc pe fondului unui nou val al pandemiei de COVID-19. Șeful de la Casa Alba…

- PNRR, in forma in care urmeaza sa fie aprobat de Comisia Europeana are una dintre cele mai consistente anexe de condiționalitați raportat la celelalte state membre, a scris sambata pe Facebook fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare. „Avem de indeplinit peste 500 de “milestone-uri” și “target-uri”…

- Aproape 60 de persoane au fost impuscate de vineri dupa-amiaza si pana luni dimineata la Chicago, informeaza DPA. Chiacgo se confrunta de mult timp cu astfel de probleme, insa numarul din ultimul timp ridica multe semne de intrebare. Numarul total de 58 de victime ale unor atacuri cu arma de peste weekend…

- Un procuror al statului New York a indemnat platformele sociale, printre care și Facebook, sa actioneze mai mult impotriva traficului pe internet a certificatelor false impotriva Covid-19, informeaza AFP. In total, 15 persoane au fost inculpate marti de procurorul districtului Manhattan, Cyrus Vance,…

- Angajatii motorului de cautare online Google, care inainte de pandemie lucrau in acelasi birou, ar putea sa primeasca salarii diferite daca vor face trecerea permanenta la munca de acasa, iar cei care sunt nevoiti sa faca o naveta indelungata pana la birou vor fi cei mai afectati, potrivit unor documente…

- Un prezentator de radio și televiziune din SUA, care il critica pe dr. Anthony Fauci, expert in boli infecțioase, și care și-a indemnat ascultatorii sa nu se vaccineze impotriva Covid-19, a murit dupa ce a contractat virusul. Potrivit The Guardian, Dick Farrel, care a spus despre Fauci ca este un ”ciudat…

- PSD a demarat, sambata, o acțiune de strangere de semnaturi pentru demiterea primarului Clotilde Armand de la Primaria Sectorului 1. Social democrații ii indeamna pe bucureșteni sa semneze pentru a schimba situația gunoiului din Sectorul 1. Pe pagina de Facebook a PSD au fost postate imagini cu acțiunea…

- Premierul Florin Citu spune, in mesajul de Ziua Imnului National, ca, ori de cate ori il auzim, Imnul National trezeste in noi increderea ca avem puterea de a ne solidariza pentru interesul comun, acela de a trai intr-o Romanie democratica, moderna si dezvoltata, in care fiecare roman sa se simta implinit.…