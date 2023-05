Stiri pe aceeasi tema

- Educația este cheia de bolta și mijlocul prin care lumea poate merge mai departe. Nu exista cale spre progres personal și colectiv mai accesibila, mai necesara și mai ușoara alta decat educația.

- In general, interacțiunile dintre antreprenori sau managerii unei firme mici sau mijlocii și banci, in vederea obținerii unui credit cu garanție imobiliara, nu sunt printre cele mai placute, din mai multe motive.

- Peste 14.000 de proiecte de construcții, aflate in diverse stadii, au fost monitorizate in primele trei luni ale anului, arata datele centralizate pentru Economedia de consultanții de la IBC Focus, care urmaresc șantiere la nivel național. Aproximativ 40 la suta dintre acestea sunt in domeniul rezidențial.…

- (P) Iata ce proprietați sunt acceptate pentru obținerea unui credit cu garanție imobiliara! Multe companii mici și mijlocii aleg, ca modalitate de finanțare a activitații curente, un credit cu garanție imobiliara, una dintre cele mai populare opțiuni din oferta unui IFN furnizor (altele ar putea…

- Primaria Timișoara reamintește cetațenilor ca daca achiziționeaza un imobil – cladire (casa, apartament) sau teren – au obligația depunerii declarației de impunere pentru calcularea impozitului la administrația financiara locala, in termen de 30 de zile de la incheierea tranzacției. Aceasta se poate…

- Nicolae Ciuca are un nou consilier. ION este un robot cu inteligența artificiala. Premierul Nicolae Ciuca are, incepand de miercuri, 1 martie, un nou consilier la Guvern. Este vorba despre un robot dotat cu inteligența artificiala, pe nume ION, care este asemanator unei oglinzi. a Acesta va avea rolul…

- Regulamentul pentru reabilitarea cladirilor istorice din Timișoara s-ar putea schimba din nou. Proiectul intra, timp de 30 de zile, intr-o etapa de consultare publica. Una dintre principalele schimbari este faptul ca Primaria Timișoara nu mai vrea garanție imobiliara pentru sprijinul financiar acordat…

- ONG-ul Agent Green reclama un furt de arbori estimat la 200.000 de euro in Dorna Candrenilor, județul Suceava. Agent Green dezvaluie investigația ”Jaf in Dorna Candrenilor, județul Suceava” care expune furtul masiv de arbori prin subdimensionarea scriptica a arborilor (diametru și inalțime) in comparație…