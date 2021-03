Stiri pe aceeasi tema

- Peste 49.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 176 de reactii adverse, din care 116 la vaccinul AstraZeneca. Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat, vineri, ca in ultimele 24 de…

- Directia de Sanatate Publica Olt a comunicat vineri cate persoane, din totalul celor vaccinate in judet, au primit serul Astra Zeneca din lotul pentru care s-a decis carantinarea. La nivelul judetului toate dozele din lotul respectiv au fost administrate.

- Danemarca a suspendat, din motive de precautie si pana la noi ordine, administrarea vaccinului de la AstraZeneca impotriva COVID-19, din cauza temerilor legate de formarea de cheaguri de sange la persoane vaccinate, a anuntat joi autoritatea sanitara, transmit AFP si Reuters, potrivit AGERPRES.…

- 48.200 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, in ultimele 24 de ore, conform datelor transmise marți seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate anti-COVID 48.200 de persoane, din care 5.901 cu cea de a doua doza. Dintre acestea, 35.924 au fost vaccinate…

- In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate anti-Covid 38.695 de persoane, miercuri Romania trecand pragul de 1 milion de persoane vaccinate. De la debutul campaniei in Romania, in 27 decembrie, au fost vaccinați 1.022.066 de oameni. Potrivit datelor transmise miercuri de Comitetul de coordonare a vaccinarii,…

- Numarul de persoane vaccinate anti-COVID pe teritoriul Romaniei va depasi miercuri un milion, transmite Agerpres. Pana la data de 2 martie, la ora 18.00, au fost vaccinate in total 983.997 de persoane, astfel ca astazi va fi vaccinata persoana cu numarul 1.000.000, a informat coordonatorul campaniei…

- Comitetul national pentru vaccinarea anti-Covid (CNCAV) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 45.977 de doze de vaccin, dintre care 28.055 – Pfizer, 7.827 – Moderna si 10.095 – AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National…

- Peste 45.000 de persoane au fost vaccinate impotriva noului coronavirus in ultimele 24 de ore, arata bilanțul transmis de CNCAV. Cifrele sunt in creștere fața de ziua precedenta cand au fost inregistrate aproape 40.000 de persoane. De asemenea, numarul reacțiilor adverse raportate in ultimele 24 de…