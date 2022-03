Ce este păstura de albine și ce beneficii are pentru sănătate Pastura de albine este cel mai superior polen, numit chiar “painea albinelor”. Este un produs foarte bogat in enzime, miere, nectar și multe microorganisme benefice organismului uman. Polenul colectat de albine de pe flori este pus la fermentat in stup pe o perioada de trei luni, pana cand devine pastura. Din pastura se hranesc albinele, iar lipsa acesteia scade producția de miere, ceara și laptisor de matca. Pastura are efecte majore asupra sanatații noastre dar și proprietați terapeutice deosebite, spun reprezentanți Honey Land. Pastura de albine este un bun adjuvant in chimioterapie Cele mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

