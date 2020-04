Ce este nalba și la ce folosește Aliat valoros in lupta cu infectiile respiratorii, nalba este inclusa in compozitia multor remedii prescrise, deopotriva, de medici alopati si naturisti, in caz de faringite, laringite, traheite, bronsite. In trecut, planta ocupa un loc de cinste in bucatarie si era consumata in salate si mincaruri. Dintre toate speciile, nalba de padure (Malva sylvestris) este cea mai eficienta cind vine vorba Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

