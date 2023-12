Ce este ketamina, drogul care i-a provocat decesul lui Matthew Perry Ketamina, drogul care i-a provocat decesul actorului Matthew Peryy, este un drog, dar in primul rand este un medicament folosit in medicina umana și medicina veterinara ca anestezic și analigezic, subliniaza Sciences et Avenir. De asemenea, aceasta molecula este eficace in tratamentul unor boli mintale, de exemplu, depresia cronica. Medicamentul este inclus pe lista moleculelor esențiale intocmita de Organizația Mondiala a Sanatații. Proprietațile medicamentului i-a atras pe consumatorii de droguri sa-l procure in afara cadrului medical. Este folosit sub forma de pudra inhalata sau injectat intramuscular… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

