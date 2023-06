Stiri pe aceeasi tema

- Sacrificarea pasarilor ihtiofage nu va avea ca rezultat cresterea resursei piscicole, arata studiile realizate pana acum de cercetatori, dar cu toate acestea pescarii si autoritatile din Delta Dunarii apreciaza actul normativ in baza caruia cormoranii din amenajarile piscicole private vor putea fi…

- CITESTE SI Legumicultor, despre Casa de Comert “Unirea”: Am crezut ca vor fi facute magazine si se vor adresa direct consumatorului- Acum inteleg ca lucreaza cu retailerii 10:39 19 Alte 42 de amenzi, date de jandarmi in urma mitingului organizat de AUR- In total, au fost aplicate 87 de sanctiuni contraventionale,…

- Cercetatorii din cadrul Stațiunii Biologice Marine „Prof. Dr. Ioan Borcea” din Agigea, a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), in colaborare cu 2 specialiști din Slovacia și Cehia, au publicat de curand o lucrare in care semnaleaza pentru prima data in Romania prezența a 2 specii de musculițe…

- Cercetatorii din cadrul Statiunii Biologice Marine "Prof. Dr. Ioan Borcea" din Agigea, a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi UAIC , in colaborare cu 2 specialisti din Slovacia si Cehia, au publicat de curand o lucrare in care semnaleaza pentru prima data in Romania prezenta a 2 specii de musculite…

- Bujorii din Rezervația de la Zau de Campia, județul Mureș, incep sa infloreasca, iar vremea frumoasa din aceste zile va duce la o explozie de roșu.”Zarva mare la bujori, ne așteptam la un maxim de inflorire zilele urmatoare!”, anunța administratorii Rezervației.Aceștia au reușit sa amenajeze ”pentru…

- Dupa divorțul de Elena Basescu, Bogdan Ionescu și-a gasit liniștea alaturi de Sheila, cea care i-a daruit o fetița. De curand, Syda a fost surprins impreuna cu fiica sa și se pare ca este un tata model. Imaginile cu cei doi sunt graitoare.

- Catinca este fiica Mioarei și a lui Iosif Zilahy, insa a fost crescuta și de Petre Roman, dupa ce mama ei s-a casatorit cu fostul politician. Sora Oanei Roman a vorbit despre tatal ei vitreg și a spus de ce a dezamagit-o. Intr-un interviu pentru CANCAN , Catinca Zilahy a facut dezvaluiri despre tatal…

- Astazi, 20 martie, elevii de clasa a VIII-a au susținut simularea evaluarii naționale la limba și literatura romana. La subiectul al doilea, cel care de obicei le da mai multe emoții, elevii au avut de facut rezumatul unui text la prima vedere. Cei cațiva elevi care au dorit sa ne impartașeasca impresiile…