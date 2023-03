Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara a competiției America Express a inceput cu un moment complet neplacut pentru concurenți. Echipele au fost imgrozite atunci cand au aflat ce trebuie sa manance ca sa poata sa porneasca in cursa. Daca ar fi refuzat, ar fi fost sancționați dur.

- Irina Fodor a dezvaluit ce echipa a fost eliminata in ediția de la America Express, in ediția 24 difuzata pe 22 februarie 2023. Ultima zi din Guatemala a adus un deznodamant nefericit pentru o echipa, chiar inainte de a pleca in urmatoarea țara de pe Drumul Aurului.

- Concurenții au aflat care sunt cele trei echipe care intra la cursa pentru ultima șansa, in funcție de clasament, dar și de votul colegilor, in ediția 24. Momentul a creat controverse printre echipe și a rupt alianțe.

- Ediția din aceasta seara a venit cu noi provocari pentru concurenți, mai ales ca s-au luptat pentru cazare, dar și pentru primele locuri in clasament. Dupa ce au trecut pe la un vrajitor și au puși sa iși spuna regretele, primele trei echipe au intrat in cursa pentru amuleta.

- Ziua a inceput in forța in ediția 12 a emisiunii America Express, de la Antena 1. Dupa un vot ce a scos la iveala adevaratele pareri ale concurenților, Irina Fodor a dezvaluit care sunt cele trei echipe care intra la cursa pentru ultima șansa, in cea de-a treia etapa de pe Drumul Aurului.