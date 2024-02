Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara de la Power Couple Romania a adus noi nominalizari. Acest moment a fost unul și mai dificil pentru concurenții care spun ca au legat unele prietenii și le-a fost dificil sa spuna numele persoanelor de care s-au apropiat, pentru a pleca acasa.

- Ediția din aceasta seara de la Power Couple Romania a adus noi provocari pentru cupluri. Prima proba a fost cea a gatitului cu capul in jos, care a cauzat mari probleme tuturor concurenților, doar ca Eliza și Cosmin Natanticu au spart gheața.

- Ediția de astazi de la Mireasa a adus o eliminare in randul baieților. Silviu a obținut cele mai puține voturi, prin urmare, a parasit competiția. Tanarul spune ca și-ar fi dorit sa aiba șansa sa le cunoasca mai bine pe fete, dar a ajuns sa fie implicat in tot felul de conflicte.

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc luni seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. In cea de a treia ediție, telespectatorii au putut observa ce cuplu s-a situat pe ultimul loc la proba decisiva, dar și care cuplu a parasit marea competiție.

- Emoții din plin, dar și momente distractive pentru cuplurile din competiția fenomen a Antenei 1, Power Couple – La bine și la greu, aseara, la evenimentul de lansare a show- ului prezentat de Dani Oțil, care va avea premiera pe 5 februarie! Concurenții au avut ocazia sa vizioneze primele imagini din…

- Concurenții de la America Express vor trece prin testele dure ale viitorilor pompieri argentinieni bomberos, chiar in locurile in care aceștia se antreneaza. Echipele lupta sa ajunga in Buenos Aires.Luni seara, intr-o ediție America Express care a fost lider de audiența pe segmentele de public comercial…

- Cele doua echipe imnune s-au intalnit la hotel dupa ce au trecut prin momente tensionate in ediția anterioara. Ce și-au spus Romica Țociu și Alexia Eram la America Express, sezonul 6 ediția 31 din 5 decembrie 2023.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 27 noiembrie 2023, echipele care au ramas in competiție au fost nevoite sa faca autostopul pentru a ajunge in urmatoarea destinație: Tixan. Ce decizie neașteptata luata de echipa de producție.