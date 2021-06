Stiri pe aceeasi tema

- Platformele specializate in distributia de continuturi online, precum Netflix, Amazon Prime si Disney+, vor trebui sa investeasca intre 20% si 25% din incasarile lor din Franta in productii locale incepand cu data de 1 iulie, potrivit unei legi publicate miercuri in Monitorul Oficial din aceasta tara,…

- Aproximativ 3.000 de proiecte de infrastructura vor fi finanțate printr-un fond care va fi inființat de Guvern, a anunțat joi ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. Este vorba despre proiecte care nu pot fi realizate cu fonduri europene sau prin PNRR. „Sunt 3.000 de proiecte care nu pot fi finanțate prin…

- Uniunea Europeana se pregateste sa taie din numarul de filme britanice in incercarea de a ingradi "anglo-saxonizarea" audiovizualului european. ”. Potrivit directive europene a audiovizualului, televiziunile tarilor member in UE trebuie sa difuzeze majoritar programe europene. Platformele de streaming…

- ”Comisia va fi in masura sa finanteze, in cursul semestrului doi, toate subventiile si imprumuturile destinate statelor membre (UE) prevazute in cadrul ”Facilitatii relansarii si rezilientei (Recovery and Resilience Facility-RRF), si sa acopere nevoile politicilor europene care beneficiaza de o finantare…

- Snapchat, o aplicatie de partajare a videoclipurilor si fotografiilor foarte populara printre tineri, a devenit „reteaua sociala a drogurilor”. Acest lucru a luat naștere prin promovarea livrarilor la domiciliu, a acuzat miercuri ministrul francez de interne, Gerald Darmanin. „Pe Snapchat, barbatii…

- Liderul trupei ABBA, Bjorn Ulvaeus, spune ca membrii formației s-au intalnit la Stockholm pentru a pune la cale reunirea grupului și au intrat deja in studioul de inregistrari. „Va fi muzica noua anul acesta, cu certitudine, nu se pune problema ca s-ar putea intampla, se va intampla”, afirma solistul-compozitor.…

- E unul dintre simbolurile gastronomiei si chiar ale identitatii franceze. Este vorba despre bagheta franțuzeasca, pe care o lume intreaga o apreciaza. In curand este posibil sa fie privita cu alți ochi. Franta a confirmat vineri ca a ales sa prezinte candidatura baghetei de paine pentru a fi inscrisa…