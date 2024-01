Stiri pe aceeasi tema

- Un accident spectaculos a avut loc, joi dupa-amiaza, in municipiul Buzau, pe fondul unei neacordari de prioritate. Unul dintre autoturismele implicate s-a dat de mai multe ori peste cap. Coliziunea s-a produs pe strada Caraiman, la intersecție cu strada Mihai Eminescu

- Un clujean spune ca angajații Primariei nu intervin la ora potrivita sa rezolve problema parcarii ilegale pe strada din Manaștur unde locuiește. Oamenii se plang ca trotuarul de pe strada Tașnad nu mai este accesibil pietonilor, dar autoritațile intervin cand oamenii sunt plecați la munca și mașinile…

- Primaria municipiului Ploiești informeaza cetațenii ca, avand in vedere necesitatea continuarii lucrarilor in zona intersecției cu sensul giratoriu de la Monumentul Vanatorilor, traficul rutier de pe strada Mihai Eminescu va fi deviat numai spre dreapta pe strada Veronica Micle. In acest context, la…

- Spectacolul „Ivan Turbinca” dupa Ion Creanga, pus in scena de actorii botoșaneni Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani invita iubitorii de arta in acest sfarșit de saptamana, atat sambata cat și duminica, la spectacolul „Ivan Turbinca” dupa Ion Creanga. Sambata, 11 noiembrie și duminica, 12 noiembrie de…

- Un echipaj al Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Botoșani a oprit pentru control, pe strada Tudor Vladimirescu, un autoturism condus de un tanar, de 21 de ani, din comuna Mihai Eminescu.

- Comuna Vanatori-Neamț deține o adevarata salba de comori naturale, culturale, istorice și spirituale, cum puține localitați din țara au. Frumusețile naturale deosebite ale zonei au fost surse de inspirație pentru scriitori, pictori și sculptori: Mihail Sadoveanu, Ion Creanga, Alexandru Vlahuța, Mihai…

- In ultimii ani, romanii au ales sa plece peste hotare pentru un trai mai bun. Salariile sunt mai mari decat in țara, pe aceleași posturi, iar statisticile arata ca țari precum Spania, Italia, Germania, Austria, Olanda și Marea Britanie se afla pe lista ce

- Mulți romani nu știu ce diferența uriașa de varsta exista intre Dana Rogoz și Radu Dragomir, soțul sau. Relația lor i-a șocat pe prietenii celor doi, la inceput, insa s-a transformat intr-un mariaj trainic. Ce diferența uriașa de varsta exista intre Dana Rogoz și Radu Dragomir Dana Rogoz nu mai are…