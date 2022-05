Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de doar 15 ani a fost batuta pe strada de catre fostul sau iubit, cu doi ani mai mare. Fata se indrepta catre scoala cand a fost atacata de catre fostul sau prieten. In imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se poate observa cum tanarul o loveste pe fata cu bestialitate in plina…

- Judecatorii și procurorii, inclusiv cei pensionați, vor primi de la stat despagubiri pentru cazurile in care „viata, integritatea corporala, sanatatea ori bunurile le sunt afectate in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu acestea”, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern elaborat…

- Adolescentul din Botosani care a suferit arsuri pe aproximativ 20- din corp prin incendiere in timp ce se afla la scoala va fi externat. Baiatul in varsta de 17 ani se afla internat la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi de la inceputul lunii aprilie, unde medicii au constatat ca avea arsuri pe fata,…

- Un baiat de noua ani, elev la o scoala din Ploiesti, a ajuns la spital, joi dimineata, dupa ce ar fi avut o altercatie cu un coleg de clasa. Copilul are un traumatism cranian minor. Incidentul a avut loc in Scoala Nicolae Simache din Ploiesti, unde doi copii de noua ani s-au lovit reciproc, dupa […]…

- Amenda penala și plata de despagubiri este pedeapsa aplicata in prima instanța unui vrancean care, in timpul unui conflict cu un alt barbat, l-a mușcat pe acesta de nas. Incidentul a avut loc in august 2020, in incinta unei vulcanizari in care se afla parte vatamata. Potrivit rechizitoriului, inculpatul…

- Jurnalistul Dan Pircalab, directorul publicației GAZETA de Maramureș, a obținut recent daune de 200.000 de lei pentru cercetarea abuziva și dosarul penal in care a fost implicat la finele anului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un elev in clasa IX-a la Colegiul Tehnic „George Barițiu” din Baia Mare a dat foc unui brad din curtea instituției de invațamant pentru a strange cat mai multe vizualizari pe pagina de Tik Tok, scrie Vasile Dale. Directoarea unitații de invațamant a anunțat ca elevul se va alege cu nota scazuta la purtare.…

- Incidentul, in care au fost implicate doua eleve din clasa a X-a, s-a petrecut marti, 15 martie, la Colegiul ”Virgil Madgearu” din Ploiesti, pe holul scolii. Conducerea liceului si Politia Prahova fac verificari.