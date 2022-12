Stiri pe aceeasi tema

- Cazul lui Cristian Cioaca a zguduit o țara intreaga mulți ani, iar acum cel despre care se crede ca a ucis-o pe Elodia Ghinescu a luat o noua decizie. Avocata familiei victimei sale a facut declarații de ultima ora, in exclusivitate pentru Atena Stars.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, un martor a oferit detalii cutremuratoare despre moartea lui Calin Doboș. Bogdan a vazut cum s-a produs accidentul și a dezvaluit daca medicul conducea sau nu cu viteza. Cum s-a produs tragedia care a șocat lumea showbiz-ului romanesc.

- Amalia Nastase a dezvaluit, in cadrul unui interviu facut in exclusivitate pentru Antena Stars, care este secretul relației dintrea ea și soțul sau. Vedeta a precizat ca cel mai mult intr-o relație conteaza respectul și increderea in partener. Ce declarații a facut Amalia.

- Claudia Patrașcanu iși sarbatorește ziua de naștere. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a facut dezvaluiri despre cum va petrece in aceasta zi speciala. Iata alaturi de cine va sta cantareața toata ziua!

- Scumpirile de la noi din țara au afectat mai multe persoane, iar Mihai Traistariu a luat o decizie radicala pentru a face fața cheltuielilor. Artistul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca a facut un imprumut bancar pentru a acoperi cheltuielile.

- Au trecut 7 ani de cand Vadim Tudor s-a stins din viața, iar fata lui, Lidia Tudor, a vorbit deschis despre bunurile pastrate de la tatal lor. Iata ce declarații exclusive a oferit aceasta pentru Antena Stars!

- Veste mare in showbiz-ul romanesc! Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache, a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca va deveni mama pentru a treia oara. Ea și soțul ei, Rareș Cojoc, mai au un baiețel, dar și o fetița. Andreea Popescu a dezvaluit cum se descurca in rolul de mamica,…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Claudia Ghițulescu a vorbit despre faptul ca este pregatita sa imbrace rochia de mireasa, dar nu ține neaparat sa faca acest pas. Cu toate ca a trecut printr-un divorț și nu are un partener de viața acum, artista este puternica și are planuri mari de viitor. Iata…