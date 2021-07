Stiri pe aceeasi tema

- Numai 12% dintre romani sunt de parere ca ar trebui acordate mai multe drepturi pentru comunitatea LGBTQ, in vreme ce 62% dintre romani sunt de parere ca trebuie intarit prin lege rolul familiei tradiționale, se indica intr-un sondaj Avangarde realizat pentru G4Media.ro. Un sondaj care vizeaza parerea…

- Avocatul Gheorghe Piperea citeaza un sondaj conform caruia 59,5% din populație ar vota un partid naționalist care promoveaza valorile religioase și susține familia tradiționala, ceea ce constituie, in opinia sa, „bomba post-pandemiei”. “59,5% din populație ar vota un partid naționalist care promoveaza…

- ”86% dintre romanii intervievati considera ca prietenii si rudele lor plecate la munca in afara tarii vor petrece vara aceasta concedii in care vor cheltui peste 1.000 euro in Romania”, potrivit unui studiu recent realizat de TransferGo. Astfel, daca 60% dintre cei intervievati considera ca bugetul…

- 86% dintre romanii intervievați considera ca prietenii și rudele lor plecate la munca in afara țarii vor petrece vara aceasta concedii in care vor cheltui peste 1000 euro in Romania, potrivit unui studiu recent realizat de TransferGo. Astfel, daca 60% dintre cei intervievați considera ca bugetul romanilor…

- Dupa ce am simpatizat impreuna cu mai mulți romani o formațiune politica aproape noua pe numele ei USR-Plus, brusc m-a napadit sentimentul vinovației. Simțeam ca nu mai sunt atat de patriot cum eram altadata. Brusc, ma bucuram ca Romania este „parata” sistematic la Bruxelles pentru diverse mizerii facute…

- Raluca S. Este șefa la resurse umane într-o multinaționala. A terminat Filologia și Psihologia, nu are partener serios, iar pandemia i-a cam dat viața peste cap. ”Mi-am dat seama, dupa perioada de lockdown cât de multe aș avea de oferit unui copil. Nu vreau sa ma casatoresc, vreau…

- Este concluzia la care au ajuns sociologii de la Avangarde care au realizat o cercetare pe tema percepției publice a romanilor asupra relațiilor internaționale. Conform studiului, dintre vecini, Romania se ințelege cel mai bine cu Republica Moldova. Frații de peste Prut sunt cei mai simpatizați, dintre…

- Si romanii din Spania au intrat in febra pregatirilor de Pasti. Chiar daca sunt departe de familie, incearca sa recreeze atmosfera de acasa cu preparate romanesti. Produsele noastre traditionale se gasesc doar in magazinele cu specific si sunt aduse special din tara.