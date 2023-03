Ce contract a atribuit comuna Lumina, prin cumparare directa, companiei Electric Class SRL Potrivit licitatiapublica.ro, toaletarea fasonarea taierea crengilor arborilor pomilor copacilor cu inaltime intre 6 si 12 metri include manopera si consumurile de combustibil pentru echipamentele, fierastraiele mecanice si dispozitivele de taiere a crengilor, fara gruparea si maruntirea ramurilor taiate, a crengilor sau a resturilor vegetale si a lemnelor rezultate din taierea, fasonarea, toaletarea sau doborarea arborilor si copacilor inalti, uscati sau periculosi. Optional, se poate comanda i ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

