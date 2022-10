Autoproclamatele republici populare Donețk (DNR) și Lugansk (LNR) iși vor pastra statutul de republici in componenta Rusiei. Punctele in acest sens sunt stipulate in tratatele privind integrarea acestor state in Federația Rusa, referiri corespunzatoare fiind cuprinse in deciziile publicate, duminica, pe site-ul Curții Constituționale a Rusiei, informeaza Rador.

