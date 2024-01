Ucraina, atacată cu drone și rachete balistice de Rusia Ucraina a fost atacata cu drone și rachete balistice de Rusia noaptea trecuta. Rusia a lansat atacuri cu drone si rachete ce au vizat infrastructura critica si civila de pe arii extinse ale Ucrainei , au anuntat duminica Fortele Aeriene ale Kievului. Potrivit armatei ucrainene, in atacul de noaptea trecuta, rusii au vizat obiective civile și instalatii de infrastructura critica din regiunile Poltava, Donețk, Zaporijjia și Dnipropetrovsk. Potrivit Fortelor Aeriene ucrainene, Rusia a atacat regiunea centrala Poltava cu doua rachete balistice lansate de pe un sistem balistic Iskander si trei rachete… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

