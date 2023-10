Stiri pe aceeasi tema

- Esantioanele de pe asteroidul Bennu, aduse de NASA pe Terra, contin apa si carbon. Au fost dezvaluite primele imagini cu praful si bucatile innegrite ce compun cel mai mare esantion prelevat vreodata de pe un asteroid, informeaza AFP. Asteroidul Bennu contine apa si carbon, a anuntat miercuri NASA.…

- ​Cum sunt pietrele de pe Bennu? NASA arata miercuri mostrele aduse de pe asteroid de catre misiunea Osiris Rex care a durat șapte ani. Este așteptat sa aflam și detalii despre compoziția rocilor și despre istoria indepartatului asteroid de pe care NASA a reușit sa aduca eșantioane nesperat de consistente.

- NASA va anunța miercuri primele concluzii dupa ce, timp de mai bine de doua saptamani, inginerii au desfacut cu maxima grija capsula care a adus pe Terra mostre de pe asteroidul Bennu, dupa o misiune ce a durat șapte ani. Cei de la NASA au ce analiza, fiindca mostrele de pe Bennu sunt, de departe, cele…

- ​NASA a inceput sa desfaca pas cu pas capsula ce poarta eșantioane de roci și praf de pe asteroidul Bennu, aflat la 2 miliarde de km de Terra. Va dura destul de mult și totul va fi facut minuțios. Primele rezultate ar trebui sa fie anunțate pe 11 octombrie.

- Brian May, chitaristul formației Queen, care este și astrofizician, a ajutat NASA in misiunea sa de a aduce pe Terra mostrele de pietre și praf colectate de sonda Osiris Rex de pe indepartatul asteroid Bennu, relateaza CNN.

- Duminica au ajuns cu bine pe Terra eșantioanele de pietre și praf obținute de misiunea Osiris Rex de pe asteroidul Bennu, dupa o calatorie de peste doi ani și 1,9 miliarde km. Cei de la NASA sunt mai mult decat incantați și urmeaza etapa analizei rocilor aduse.

- vAjung pe Terra mostrele de pietre și praf colectate de sonda Osiris Rex de pe indepartatul asteroid Bennu, in 2020. Aterizarea este așteptata la ora 17.55, in deșertul din statul american Utah. In 13 minute, capsula care aduce mostrele trebuie sa incetineasca de la o viteza de 43.000 km/h, la sub 20…

- Oamenii de stiinta americani sunt nerabdatori sa primeasca in laboratorul NASA pregatit la Houston esantioanele prelevate de sonda Osiris-Rex in urma cu trei ani de pe asteroidul Bennu, la 300 de milioane de kilometri de Terra. Studierea materialelor colectate le va permite cercetatorilor sa inteleaga…