- Secția Speciala de investigare a magistraților, infiintata in timpul guvernarii PSD, ar urma sa fie desființata de viitorul guvern, a afirmat deputatul USR-PLUS Stelian Ion. “O desființam, este foarte clar lucrul asta, nici nu exista discuții și aici va spun un lucru, nici nu vor fi mari dezbateri,…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) continua sa fie marea supriza a alegerilor parlamentare si in diaspora, transmite Antena 3. Potrivit rezultatelor provizorii, dupa centralizarea a peste 99% dintre voturile exprimate duminica, AUR ar fi obținut peste 8% dintre voturile pentru Camera Deputaților…

- Copresedintele USR PLUS, deputatul Dan Barna, primul pe lista pentru Camera Deputaților la Sibiu, nu poate vota deoarece este in carantina, fiind confirmat pozitiv la COVID-19. Barna nu poate solicita nici urna mobila, deoarece s-a izolat in București, iar domicliul sau este in Sibiu. Dan Barna candideaza…

- Președintele Klaus Iohannis a reușit sa greșeasca forma celui mai des-utilizat substantiv din aceasta pandemie. Liderul de la Cotroceni a spus “comorbitați”, in loc de “comorbiditați”, in raspunsul oferit la intrebarea unui jurnalist, au remarcat jurnaliștii de la Edupedu. Intrebat cand preconizeaza…

- Liderul USR, Dan Barna, a anuntat ca toti senatorii si deputatii USR vor demisiona, in cursul zilei de marti, pentru a nu beneficia de pensie speciala. Conferinta pe aceasta tema este proigramata la 10.30. Deputatul USR Iulian Bulai a anuntat, marti, intr-o postare pe Facebook, ca a ajuns la Parlament…

- Liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Florin Roman, a facut marți, in ședința de plen, o gafa monumentala referindu-se la situația epidemiologica și spunand ca ar fi bine sa avem mai multe victime. In timpul dezbaterii unui proiect de lege pe tema situatiilor de urgenta si protectiei civile,…

- Deși au mers umar la umar la alegerilor locale, USR și PNL continua disensiunile, lansand reciproc atacuri dure dupa alegerea lui Florin Iordache șef al Consiliului Legislativ. Liderul PNL, Ludovic Orban, ii acuza pe parlamentarii USR ca ar fi votat pentru alegerea lui Florin Iordache la conducerea…

- Camera Deputatilor si Senatul au votat in plenul reunit ca Florin Iordache sa fie presedinte al Consiliului Legislativ. Au fost 185 de voturi “pentru” si 42 de voturi “impotriva” la Florin Iordache. Ionut Duli Mazalu, propus de USR a avut doua voturi “pentru” si 226 de voturi contra, iar Augustin Zegrean,…