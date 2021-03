Stiri pe aceeasi tema

- Cine este Ana Bene de la Burlacul 2021? Frumoasa clujeanca a avut parte de momente de neuitat alaturi de ravnitul burlac, Andi Constantin.Cine este Ana Bene de la Burlacul 2021?Ana Bene locuiește in Cluj-Napoca, are 35 de ani și lucreaza ca make-up artist și cosmeticiana in propriul salon de infrumusețare.…

- Doar 15 fete au primit un trandafir roșu dupa prima intalnirea a Burlacului cu cele 25 de pretendente și, odata cu el, ocazia de a ajunge in Turcia pentru a incerca sa ii cucereasca acestuia inima definitiv.

- Prima ediție a emisiunii ”Burlacul” a ajuns la final, astfel ca Andi Constantin a trebuit sa ofere și ”Trandafirul primei impresii”. Insa, momentul nu a fost deloc unul așa cum il vedea toata lumea, ci chiar putem spune ca „neașteptat” este cuvantul care descrie cel mai bine alegerea celui care-și cauta…

- Andi Constantin a plecat in cea mai importanta calatorie din viața sa, la capatul careia spera sa iși gaseasca aleasa inimii! Cum au decurs intalnirile cu fetele, chiar inainte de Ceremonia Trandafirului.

- Dragostea nu are granițe pentru doua surori din Moldova, care sunt pregatite sa pașeasca in fața lui Andi Constantin ca sa-l cucereasca! Cele doua blondine, Malinka și Angela, se ințeleg de minune și abia așteapta sa vada care dintre ele va fi norocoasa.

- Cel de-al șaselea sezon Burlacul, ce va fi difuzat in curand, la Antena 1, il va avea pe Razvan Fodor in ipostaza de prezentator, dar și sfatuitor pentru Andi Constantin in calatoria sa. Casatorit de 11 ani, Razvan Fodor este pregatit sa il susțina pe Burlacul oricand are nevoie. Razvan Fodor crede…

- In curand, la Antena 1, va incepe cel de-al șaselea sezon al emisiunii Burlacul. Noul sezon il va avea ca protagonist pe Andi Constantin. Multiplu campion la fitness și antreprenor, Andi este pregatit sa plece in cea mai importanta calatorie din viața sa, la capatul careia spera sa iși gaseasca aleasa…