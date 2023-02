Ce colectii au fost prezentate la New York Fashion Week 2023 Așa cum se intampla in fiecare an in aceasta perioada, a venit din nou momentul pentru New York Fashion Week. Saptamana modei in cadrul careia casele de moda iși prezinta colecțiile pentru toamna/iarna 2023. Totodata, aici se nasc trendurile pentru sezonul urmator. Fie ca vorbim despre haine, incalțaminte, accesorii sau machiaj! Iata ce colecții au prezentat marile case de moda și cei mai in voga designeri cu ocazia New York Fashion Week 2023! Tory Burch Coach Carolina Herrera Jason Wu Proenza Schouler Rodarte Christian Siriano Area…