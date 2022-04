Ce cafea bem? Care sunt diferențele dintre cafelele Arabica și Robusta? Exista peste 100 de soiuri de cafea in toata lumea, cele mai consumate fiind Arabica și Robusta. Puțin știu, dar intre cele doua soiuri exista o diferența majora. Ce le face diferite? Arabica este cultivata in regiuni tropicale, in timp ce Robusta este soiul cultivat pe scara mai larga, ceea ce il face prezent in cele mai multe cafele instant. Planta cafelei Arabica produce fructe fragile, care atrag gandacii. Robusta produce unele mai dure, insensibile la insecte. Polenizarea Arabica este o planta auto-polenizanta, ceea ce inseamna ca sufera mai puține mutații și variații pe parcursul ciclului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul la carnea de miel in piata alimentara din municipiul Sfantu Gheorghe ajunge, in acest an, la 40-45 lei pe kilogram, aproape dublu fata de anul trecut, in contextul scumpirilor la furaje si combustibili, susține directorul DSV Covasna, Orsi Csaba. „Pe piata kilogramul de miel se vinde cu 40-45…

- Spațiul interor al casei tale poate fi completat cu un anumit gen de flori, care-ți pot aduce și noroc. Așadar, daca vrei o planta norocoasa, aunci alege orhideele galbene. Sunt specia ideala pentru a atrage banii, bogația și prosperitatea. Odata ce veți avea aceasta planta, veți observa cum energia…

- Medicii recomanda aceasta planta care are beneficii extraordinare asupra organismului, dar in special pentru efectele sale pozitive asupra inimii. Paducelul ajuta in lupta cu bolile de inima precum insuficienta cardiaca congestiva, dar reduce si durerile in piept si regleaza bataile neregulate ale inimii.…

- Centrala de la Cernobil, aflata la doar 16 kilometri de granita cu Belarus, a fost unul dintre primele locuri care au cazut in mainile fortelor ruse, care au invadat Ucraina pe 24 februarie. Personalul de la Cernobil sufera de frig, foame si epuizare. Se pot produce greseli fatale in administrarea centralei,…

- Rezultatele unui vaccin impotriva Covid-19 pe baza de plante, pus la punct in Canada, atrag atenția specialiștilor. Vaccinul se afla in testul de faza III, radomizat, dublu orb, cu control placebo, efectuat in Argentina, Brazilia, Canada, Marea Britanie și Statele Unite. Schema de vaccinare presupune…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 3,19% pe an, de la 3,11% cat a fost vineri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La debutul anului 2020, indicele ROBOR la trei luni…

- Deși sunt la indemana oricarui roman infometat in drum spre serviciu, covrigii prezinta anumite riscuri atunci cand vine vorba de sanatate. „Din lipsa de timp sau din obisnuinta, produsele de simigerie reprezinta una din principalele gustari pentru care opteaza romanii. Consumati in exces, covrigii…

- APC a achiziționat din marile structuri comerciale (hipermarketuri/supermarketuri) 25 tipuri de mititei, in vederea realizarii unui studiu prin care sa atraga atenția in ceea ce privește conținutul acestor produse și potențialele efecte asupra sanatații consumatorilor. Au fost analizate mai multe sortimente…