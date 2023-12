Ce cadouri preferă românii să facă pentru Crăciun In fiecare decembrie, romanii se inscriu in cursa cadourilor . O analiza Picodi, pe baza statisticilor cautarilor in Google, a facut un top al cadourilor preferate pentru Craciun . Cautarile romanilor legate de cadouri pe Google in luna decembrie depașesc cu 349% cautarile din restul anului (ianuarie-noiembrie). Potrivit specialiștilor Picodi Romania , care au analizat cautarile romanilor pe Google in 2022, pe primele 3 locuri intre preferințe se afla: seturi cadou (349%), jocuri de societate (258%) și pijamale (233%). Urmeaza pana la locul zece: carduri cadou, pulover, halat, lego, ceainic, cana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

