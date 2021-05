Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 10 mai – Sputnik. Edilul-șef al Capitalei, Ion Ceban, a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii cu situația din cimitirele din oraș. Primarul a precizat ca și pe parcursul zilei de astazi polițiștii, dar și toate serviciile speciale se afla la datorie pentru ca a doua zi…

- PodcasturiSfaturi duhovnicești de Blajini: Preot ortodox, despre tradiții și pomene In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", parintele Nicolae Ciobanu a vorbit despre tradițiile și obiceiurile pe care trebuie sa le respecte un adevarat creștin in preajma zilei de pomenire a celor raposați. Potrivit…

- CHIȘINAU, 9 mai - Sputnik. Porțile cimitirelor din mai multe localitați din țara raman inchise astazi și maine cand creștinii ortodocși sarbatoresc Paștele Blajinilor. Aceasta decizie este luata de comisiile teritoriale de sanatate publica in funcție de gradul de alerta instituit in zona respectiva…

- CHIȘINAU, 26 apr – Sputnik. Ministerul Afacerilor Externe de la București l-au declarat persona non grata in Romania pe Alexei Grishaev, adjunctul atașatului militar in cadrul Ambasadei Federației Ruse la București. © Sputnik / Наталья СеливерстоваMAE rus: Cine se afla in spatele expulzarii diplomaților…

- CHIȘINAU, 19 apr - Sputnik. Aleksandr Kuznețov a remarcat ca politicienii moldoveni de multe ori țin cont doar de interesele inguste de partid, atunci cand vorbesc despre necesitatea organizarii alegerilor parlamentare anticipate. "Politicienii moldoveni nu sunt deloc ingrijorați de ce se va…

- CHIȘINAU, 8 apr – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +6..+9 grade in nordul țarii, +7..+10 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +11 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția nord-west. Presiunea atmosferica va fi normala. …

- CHIȘINAU, 28 mart - Sputnik. Meteorologii moldoveni au emis o alerta cod galben de intensificari ale vantului, care a intrat in vigoare duminica la ora 17:00 și va fi in vigoare pana luni, 29 martie, ora 14:00. In intervalul de timp indicat se așteapta ca vantul va sufla din nord-vest in rafale…

- CHIȘINAU, 4 mart - Sputnik. Muncitorii mai multor noduri feroviare din Moldova organizeaza un miting in fața cladirii Parlamentului. "Suntem interesați de salarii, nu de partide. Apelam la toate agențiile guvernamentale de șase ani, dar situația a continuat sa se agraveze. Desigur, acest lucru…