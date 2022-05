Ce blugi negri de damă vor fi la modă – cu talie joasă sau cu talie înaltă? Cum sa alegi blugii negri de dama potriviți pentru silueta ta? Sunt inca la moda modelele cu talie joasa? Sau poate este mai bine sa porți pantaloni largi, cu talie inalta? Daca te intrebi care design va fi cel mai bun, asigura-te ca citești articolul de mai jos! Vei invața cum sa creezi ținute reușite cu blugii in rolul principal, dar și carei siluete i se potrivesc pantalonii cu talie inalta si careia cei cu talie joasa! Blugi negri cu talie joasa – ar trebui sa ii alegi? La moda in anii 2000, acești blugi dama negri au revenit din nou in topul preferințelor! Sunt potriviți in special pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

