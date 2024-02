Ce sume au pompat baronii PSD și USR, din bani publici, în conturile Federației Române de Handbal In goana disperata dupa imagine, baronii locali, in special cei de la PSD și USR, au pompat, an de an, sume uriașe de bani in echipele de handbal feminin unde „legea” este facuta de handbaliste straine, fapt pentru care, anul trecut, conturile Federației Romane de Handbal s-au umflat cu peste 450.000 de euro. PUTEREA a semnalat recent ca ca prima competiției feminina de handbal denumita „Liga Florilor” a devenit o marea afacere handbalistica pe bani publici a baronilor locali PSD și USR, unde handbalistele, in special cele straine, beneficiaza de remunerațiile cele mai mari din handbalul mondial.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

