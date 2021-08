Ce beneficii suplimentare obtii la achizitionarea unor bilete de avion? O calatorie cu avionul reprezinta mai mult decat o modalitate rapida de a merge dintr-un oras in altul. Cu aceasta ocazie, beneficiezi de mai multe facilitati si servicii suplimentare care nu sunt accesibile in cazul altor variante de deplasare. Iata cateva dintre serviciile aditionale gandite special pentru toti pasagerii companiei Animawings! Optiuni suplimentare pentru bagaje Atunci cand cumperi bilete avion , este nevoie sa fii atent la politica de bagaje a companiei. Nu putini sunt pasagerii care, tocmai pentru ca au neglijat acest aspect, au parte de surprize neplacute in aeroport, precum… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Electrocasnicele au fost concepute pentru a ne face viața mai ușoara, iar fiecare aparat in parte contribuie zilnic la imbunatațirea calitații vieții. Prin urmare, conștientizand avantajele pe care aceste aparate ni le pot oferi, putem face alegeri inspirate atunci cand achiziționam noi electrocasnice.…

- Zeci de romani care doreau sa se intoarca din Barcelona la București, nu s-au putut imbarca, vineri, in avion deoarece nu mai erau locuri. Compania Wizz Air a vandut mai multe bilete decat capacitatea aeronavei. Pasagerii care nu s-au putut imbarca in zborul care a decolat spre București vineri seara…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov a anuntat marti, 27 iulie, ca in toata luna august calatorii vor putea valida bilete de 1,30 lei, pentru o calatorie, dar și bilete de 90 sau 120 de minute, pentru a obisnui cetațenii cu noul sistem de tarifare aplicabil…

- Trenul cu destinația Buzau a fost anunțat ca va pleca de la linia 5, dar a fost tras la linia 8, iar pasagerilor nu li s-a comunicat aceasta schimbare. Trenul, insa, a plecat la ora stabilita, in timp ce oamenii care au cumparat bilet au ramas pe peronul indicat de tabelele de afisaj.Calatorii au aflat…

- Air Claim, companie care faciliteaza din 2018 obținerea de despagubiri pentru pasagerii transportului aerian, s-a listat vineri pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Acțiunile companiei se tranzacționeaza sub simbolul bursier CLAIM, iar listarea a fost precedata de un plasament privat…

- Primarul Clujului, Emil Boc, ii cearta pe primarii din jurul Clujului, unde circula autobuzele Companiei de Transport Public Cluj, pentru ca nu și-au gestionat mai bine bugetele, astfel incat sa aiba bani de subvenții. Cluj-Napoca și Florești sunt singurele primarii care platesc pierderile avute…

- Trump Organization, compania fostului președinte american Donald Trump, a fost pusa joi sub acuzare pentru presupuse infracțiuni financiare. Este vorba despre beneficii primite directorul financiar al companiei, Allen Weisselberg, pentru care nu ar fi fost platite taxe, relateaza CNN.

- OnePlus și Oppo sunt doua companii separate, dar in cazul in care nu știați, ambele sunt deținute de aceeași companie-mama, BKK Electronics. In timp ce ambele companii și-au urmat propriul drum, au impartașit unele tehnologii, dar asta s-ar putea schimba, deoarece se pare ca acum se „integreaza in continuare”…