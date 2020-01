Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Tribunalului Olt au decis - Gheorghe Dinca va ramane dupa gratii! El ceruse arest la domiciliu. Dinca are la dispoziție 48 de ore pentru a contesta decizia magistraților.Paul Stanescu il lauda pe Marcel Ciolacu la scena deschisa: A repus PSD-ul pe șine Magistratii Tribunalului…

- DIICOT l-a trimis in judecata miercuri pe Gheorghe Dinca pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre, el fiind acuzat ca le-a ucis pe cele doua fete – Luiza Melencu si Alexandra Macesanu – in locuinta sa din Caracal. Intr-un…

- Procurorii DIICOT au finalizat, vineri, rechizitoriul in dosarul „Caracal”, urmand ca principalul suspect in acest caz, Gheorghe Dinca, sa fie trimis in judecata pentru uciderea celor doua tinere, Alexandra Macesanu si Luiza Melencu.

- Monica Melencu, mama Luizei Melencu, tanara care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, a ajuns, sambata, cu ambulanța la Spitalul de Urgența din Craiova pentru ca avea tensiune mare. Tatal femeii a sunat la 112 pe motiv ca fiica sa se simțea rau și ii curgea mult sange din nas, relateaza Adevarul.Sarbatorile…

- Multe fete și femei care practica prostituția in Italia susțin ca ar ști adevarul despre Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, victimele din Caracal ale lui Gheorghe Dinca. Insa, una dintre ele, originara din Caracal dezvaluie faptul ca se vorbește foarte mult printre practicante despre cele doua fete.

- Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, care a declarat ca le-a ucis pe adolescentele Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, are drept de vot și a cerut sa și-l exercite, la Arestul Central.

- Cazul de la Caracal este departe de a fi rezolvat, iar procurorii se tem ca Gheorghe Dinca ar putea fi eliberat din inchisoare in curand, intrucat nu exista probe suficiente pentru ca barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu sa fie trimis in judecata.