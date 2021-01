Ieri, 27 ianuarie, la Sighetu Marmației a avut loc o ampla de acțiune de prevenire și protejare a populației impotriva unor activitați ilicite de transport persoane in regim de taxi, a comerțului ilicit cu piese auto noi și second hand și a reparațiilor autovehicule rutiere, fara a deține autorizații emise de autoritațile competente. La acțiune au participat polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și ai Serviciului Rutier, cu sprijinul unor specialiști din cadrul Registrului Auto Roman și Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș. Au fost verificate in jur de 80 de…