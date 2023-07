Stiri pe aceeasi tema

- Mama adolescentului care a murit la bordul submersibilului Titan i-a cedat locul fiului sau dupa ce calatoria initiala fusese amanata din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza luni DPA/PA Media, potrivit Agerpres.

- Adolescentul Suleman Dawood, care a murit in implozia submersibilului Titan, și-a luat cubul Rubik cu el pentru ca dorea sa doboare un record mondial, a declarat mama lui pentru BBC. El se afla in expediție alaturi de tatal sau, miliardarul Shahzada Dawood.

- Noi amanunte ies la iveala in cazul submersibilului Titan. Se pare ca OceanGate a utilizat pentru carcasa batiscafului fibra de carbon de la Boeing, care a fost achiziționata la un preț mai mic fiindca nu se mai afla in termenul de valabilitate.

- Un jurnalist care voia sa calatoreasca pe submersibilul Titan a dezvaluit ca directorul OceanGate, Stockton Rush, i-a spus ca pentru corpul navei compania a folosit fibra de carbon de la Boeing, cumparata la preț redus pentru ca ar fi depașit termenul de valabilitate, relateaza Insider.

- Publicația germana Bild a publicat vineri o animație in care este prezentat modul in care ar fi avut loc, probabil, „implozia catastrofala”, in urma careia cele cinci persoane aflate la bordul submersibilului au murit.

- Disparut in data de 18 iunie in Atlanticul de Nord, submersibilul Titan, care aparținea companiei Ocean Gate, a suferit o "implozie catastrofala" in adincurile oceanului, a anunțat Paza de Coasta a SUA. Cele cinci persoane care au urcat la bord - miliardarul britanic Hamish Harding; afaceristul pakistanez…

- In timp ce se fac eforturi mari pentru a gasi submersibilul diparut de duminica, experții spun ca OceanGate, compania care-l opereaza, va fi aproape sigur protejata de orice procese viitoare care decurg din dezastrul actual.

- Fostul director pentru operatiunile maritime al companiei americane OceanGate, al carei submersibil a disparut in apropierea Titanicului, s-a ingrijorat pentru siguranta pasagerilor inainte de a fi concediat, potrivit unor documente judiciare din 2018, noteaza AFP preluat de Agerpres. O importanta…