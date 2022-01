Stiri pe aceeasi tema

- Peste 14.000 de tone de deseuri, oprite in 2021 la intrarea in Romania, anunta Politia de Frontiera, care precizeaza ca cele mai multe incidente au fost la frontiera cu Bulgaria. Transporturile privind din tari din Europa, dar si din Asia si din America de Nord, potrivit news.ro. ”In anul…

- Peste 14.000 de tone de metal, aluminiu, textile, cauciuc, lemn, baterii, bucați de azbest, sticla, material feros etc. - trimise din state precum Marea Britanie, Belgia, Germania, Norvegia, Portugalia, Olanda, Spania, China, Japonia, SUA și altele, au luat drumul Romaniei, in speranța ca deșeurile…

- Naționala de fotbal a României va încheia anul 2021 pe poziția a 44-a în clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA). România a început anul pe locul 37, dar în august se afla pe 45, dupa care a înregistrat progres doua luni la rând,…

- Ministrul Finantelor a afirmat, luni, dupa ședința in care Guvernul a adoptat Legea bugetului pentru anul 2022, ca Executivul isi propune atingerea tintei de deficit pana in 2024, iar deficitul bugetar pe cash se mentine in termenele agreate cu Comisia Europeana in procedura de deficit excesiv, respectiv…

- Guvernul a aprobat doua acte normative cu importanta deosebita pentru adoptarea Legii bugetului de stat si a Legii bugetului asigurarilor sociale, a anuntat vineri ministrul Finantelor, Adrian Caciu, care a mentionat ca Romania, in anul 2022, isi va mentine traiectoria de reducere, in cadrul procedurii…

- Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Olanda, Portugalia, Spania și Suedia au raportat pana in prezent cel puțin un caz de infectare cu varianta OMICRON, potrivit ECDC.Specialiștii au aunțat și ca alte cazuri sunt investigate, iar numarul total al infectarilor cu aceasta tulpina…

- Echipa naționala de fotbal a României a înregistrat o coborâre de trei locuri în clasamentul FIFA dupa disputarea ultimelor meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022. Cu 1.453.18 puncte, tricolorii lui Mirel Radoi se afla pe 44 în lume, cu trei…

- Guvernul ar pregati o noua taxa, referitoare la filmele distribuite pe internet. Ar fi vorba de doua proiecte de lege care prevede o taxa de 4% asupra tuturor platformelor de filme și seriale plus o alta taxa de 3% din prețul filmelor descarcate contra cost. „«Nu vom introduce taxe noi», ne zicea același…