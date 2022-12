Stiri pe aceeasi tema

- 70 la suta dintre șoferi sunt de parere ca cea mai grava abatere care influențeaza negativ siguranța rutiera este consumul de bauturi alcoolice la volan. Studiul „Atitudini sociale privind riscul in trafic” realizat de Cult Market Research in parteneriat cu Ursus Breweries, Inspectoratul General al…

- Temperaturile scazute din aceasta perioada cresc consumul de lemne pentru incalzire, mai ales in mediul rural. In judetul Vrancea, spre exemplu, aceasta este singura modalitate de asigurare a caldurii si apei calde pentru multi locuitori. Directia Silvica de acolo de asigurari ca are pe stoc o cantitate…

- Oficiali de la varful Comisiei Europene și Klaus Iohannis anunța ca vor intrarea in Schengen in 2023, fiind incepute demersurile pentru asigurarea unui vot favorabil la urmatoarea incercare in Consiliul JAI.

- Vești proaste pentru romani. Clienții Electrica Furnizare au inceput sa primeasca notificari despre noile tarife practicate de companie incepand cu 1 ianuarie 2023. Potrivit contractului, tariful pentru un kwh va fi de 3,1 lei. Deocamdata, consumatorii trebuie sa plateasca intre 0,68 și 1,3 lei/kwh.…

- 4 din 10 romani pun poze din vacanta pe retelele sociale atunci cand sunt plecati, 1 din 4 lasa electrocasnice pornite atunci cand pleaca de acasa. Ce obiceiuri cresc riscurile pentru locuinta ta? • 4 din 10 romani au declarat ca pun poze pe Instagram sau Facebook atunci cand sunt plecati in vacanta;…

- Daca ministrul Marius Budai a evitat sa raspunda criticilor violente pe care Valeriu Iftime le-a adus Guvernului la lansarea Topului Județean al Firmelor, prefectul nu s-a ferit sa ii dea replica.

- O noua categorie de romani isi face griji pentru cresterea dobanzilor, deci a ratelor. Banca Centrala Europeana a majorat joi dobanda de referinta la euro de la 0,75% la 1,5% in incercarea de a controla inflatia, care a scapat de sub control. Este cea mai mare crestere de dobanda la euro din ultimul…

- Din 2023, toate impozitele pe proprietate vor creste. Astazi, senatorii din comisia de buget vor lua decizia finala. Antena 3 CNN a obtinut, in exclusivitate, noua formula de calcul pentru aceste impozite.